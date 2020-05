WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Magnolia – jakie są jej odmiany. Czy magnolia może rosnąć w ogródku? Sposoby na uprawę i pielęgnację Magnolie to zdecydowanie jedne z bardziej spektakularnych kwitnących roślin stanowiących niesamowitą ozdobę wiosennych ogrodów i parków. Mogą przyjmować formę krzewu, a także dużych rozłożystych drzew osiągających nawet kilkanaście metrów wysokości. Jakie są najczęściej spotykane odmiany magnolii? Jak uprawiać tę roślinę? Magnolie dzielą się na dwie grupy. Jak o nie dbać i jak je uprawiać? Magnolia – jakie są jej odmiany? Magnolia, choć jest bardzo charakterystyczna i nietrudno odróżnić ją od innych roślin, występuje w wielu odmianach. Różnią się one wysokością, pokrojem, kolorem kwiatów, zapachem kwiatów, a także porą kwitnienia. Kwiaty wszystkich odmian magnolii są dość duże, a kształtem przypominają rozłożyste tulipany. Najczęściej spotykane barwy to wszelkie odcienie różu, rzadziej można zobaczyć magnolie o żółtych, kremowych lub białych kwiatach. Najogólniej rzecz ujmując, magnolie dzieli się na dwie grupy: pierwsze to rośliny w formie wysokich drzew, a drugie to takie, które formują się w rozłożyste krzewy. Wysokie drzewa mogą osiągać nawet kilkanaście metrów wysokości, dobrze wyglądają w dużych ogrodach, a najlepiej prezentują się, gdy są wyeksponowane pojedynczo. Niższe magnolie będą dobrze wyglądały w mniejszych ogródkach, ponieważ osiągają wysokość od około 2 do około 5 metrów. Karłowate magnolie w formie krzewów są najlepsze do przydomowych ogródków, ładnie wyglądają posadzone w większych skupiskach. Najbardziej popularne są odmiany magnolii, które kwitną przed rozwojem liści. Są to między innymi: · Magnolia Susan – krzew, osiągający wysokość maksymalnie 3 m, ma duże, ciemnoróżowe, intensywnie pachnące kwiaty, często zakwita dwukrotnie; · Magnolia gwiaździsta - przyjmuje formę krzewu o wysokości około 2,5 – 3 m. Ma białe lub jasnoróżowe kwiaty; · Magnolia pośrednia - drzewo o wysokości około 5 m, wydaje kremowobiałe, białoróżowe albo różowe, pachnące kwiaty o średniej wielkości; · Magnolia japońska - może mieć formę drzewa lub krzewu, ma białe kwiaty, ma najmniejsze wymagania i jest najbardziej odporna na mróz, dzięki czemu dobrze nadaje się do uprawy w naszym klimacie; · Magnolia Betty – krzew o wysokości maksymalnie 3 m, ma bardzo duże, ciemnoróżowe kwiaty. Czym nawozić magnolie i gdzie je posadzić? Dość popularna, choć wymagająca zabezpieczenia przed mrozami, jest magnolia purpurowa, która kwitnie równocześnie z rozwojem liści. Przyjmuje formę krzewu, ma charakterystyczne, bardzo ciemne purpurowe kwiaty. Najrzadziej spotykane są magnolie, które najpierw wypuszczają liście, a dopiero później kwitną. Takie gatunki to między innymi drzewiaste: magnolia Siebolda, magnolia parasolowata czy szerokolistna. Magnolia – jak ją uprawiać? Do uprawy w Polsce nadają się jedynie nieliczne spośród wielu gatunków magnolii, które są odporne na mróz. Poza tym roślina ta nie jest wymagająca, a jej pielęgnacja nie jest trudna ani skomplikowana. Żeby móc cieszyć oczy pięknymi kwiatami, warto jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad, które przytaczamy poniżej. Rośliny pochłaniające zanieczyszczenia Magnolia – gdzie ją posadzić? Najlepsze miejsca do posadzenia magnolii to osłonięte od wiatru, ciepłe i słoneczne stanowiska. W miejscach zacienionych roślina znacznie gorzej kwitnie. Magnolia – jaka ziemia? Doskonałym podłożem do sadzenia magnolii jest żyzna, przepuszczalna ziemia o kwaśnym odczynie albo kwaśny torf.Po posadzeniu magnolię najlepiej podwiązać do palika, który będzie utrzymywał roślinę w pionowej pozycji przez kilka sezonów, zanim ta nie zyska stabilności. Lepiej przyjmują się dość małe rośliny, lepiej nie sadzić magnolii wyższych niż 1,5 metra. Magnolia – jak przesadzać? Po posadzeniu magnolii nie należy przesadzać, ponieważ ma wrażliwe korzenie i łatwo ją uszkodzić. Jeżeli zajdzie potrzeba przesadzania, można zrobić to jedynie z młodą rośliną i przesadzić ją razem z dużą bryłą ziemi. Magnolia – jak podlewać i jak nawozić? Magnolie należy regularnie podlewać i nie dopuszczać do wysychania podłoża. Dodatkowo, od wiosny do połowy lata roślinę należy nawozić nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi małe ilości wapnia. Magnolia – jak przycinać? Magnoliinie trzeba przycinać, żeby nadawać im określony kształt, warto jednak regularnie wycinać przemarznięte gałęzie, na których nie pojawiają się pąki kwiatowe ani liściowe. Dodatkowo, u starszych drzew zaleca się przycinanie gałęzi, które rosną nisko nad ziemią, w celu wyeksponowania pnia drzewa.