Makijaż na wesele – jaki styl góruje obecnie i jak dopasować go do swojej kreacji?

Wesele to wyjątkowa uroczystość, która powoduje, że zarówno panna młoda, jak i każda z kobiet zaproszonych w charakterze gościa chce wyglądać zjawiskowo. Istotnym elementem weselnych kreacji jest makijaż. W sprzedaży dostępnych jest mnóstwo kolorowych kosmetyków, których wybór może okazać się trudny. Styl, kolorystyka, intensywność, dopasowanie do ubioru to tylko kilka z aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę. Zarówno tradycyjny makijaż na wesele, jak i makijaż ślubny warto oprzeć na kilku kluczowych zasadach, by był on strzałem w dziesiątkę. Sprawdź, jak to zrobić.