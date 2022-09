Makijaż prosto z YouTube'a, TikToka, Instagrama

Jesteśmy różne i to jest wspaniałe

Bogactwo urodowych treści to nie wszystko! Do swojej nowej publikacji Magdalena Pieczonka zaprosiła dwanaście topowych influencerek, gwiazd Instagrama, TikToka i YouTube’a o wielomilionowych zasięgach. Na stronach książki zobaczymy: Natalię Karczmarczyk NATSU, Weronikę Sowę WERSOW, Martę Błoch MURCIX, Anielę Bogusz LILMASTI, Marysię Jeleniewską, Angelikę Trochonowicz ANDZIAKS, Sylwię Przybysz, Lexy Chaplin, Kingę Sawczuk KOMLPEKSIARA, Angelikę Muchę LITTLEMOOONSTER96, Olę Nowak i Julię Kosterę. Jak pisze sama autorka we wstępie książki: to superdziewczyny o różnych temperamentach i zainteresowaniach, ale przede wszystkim o odmiennych typach urody. Dzięki temu udało się pokazać różnorodność makijaży, wśród nich każda czytelniczka znajdzie coś dla siebie.