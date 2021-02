WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Mała łazienka w bloku - jak ją urządzić? Jak zaprojektować wnętrze, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni trzeba pogodzić potrzeby wszystkich domowników? Mała łazienka to duże wyzwanie. Bo jak stworzyć łazienkę jednocześnie wygodną, funkcjonalną i estetyczną? Jaka kolorystyka i wyposażenie do małej łazienki pomogą sprytnie zaaranżować przestrzeń, by komfortowo korzystać z niej na co dzień? Podpowiadamy. Niewielki metraż łazienki wymaga sporej kreatywności. Jeszcze na etapie projektu warto szczegółowo przemyśleć wiele kwestii. Jakie wyposażenie wybrać, by każdy z domowników, niezależnie od wieku czy wzrostu, mógł wygodnie z niego korzystać? Jak wygospodarować miejsce na przechowywanie kosmetyków, przyborów toaletowych i środków czyszczących? I wreszcie warto zastanowić się, jak wizualnie zaaranżować wnętrze i sprawić, by niewielki metraż nie przytłaczał i sprawiał wrażenie większego. Jest na to kilka sprytnych sposobów. Jak urządzić małą łazienkę? Niewielki metraż wymaga strategicznego planowania. Trzeba dobrze rozplanować układ stref funkcjonalnych i montaż wyposażenia, by na co dzień bez trudności i z przyjemnością korzystać z łazienki. I trzeba to zrobić w taki sposób, by znaleźć miejsce na przechowywanie przedmiotów i na swobodne poruszanie się po wnętrzu. Co więcej, chcemy uzyskać harmonijny i estetyczny wystrój pomieszczenia bez uczucia przytłoczenia nadmiarem zgromadzonych przedmiotów. Małe łazienki dużo zyskują dzięki wykorzystaniu kilku aranżacyjnych trików. By optycznie powiększyć przestrzeń koniecznie trzeba wykorzystać duże lutro. Takie na całą szerokość strefy umywalkowej lub pokrywające całą lub znaczny fragment ściany daje uczucie głębi, wizualnie tworząc dodatkową przestrzeń w niewielkim wnętrzu. Ważnym elementem małej łazienki w bloku jest oświetlenie. Zdecydowanie lepiej postawić na lampy punktowe, dobrze doświetlające poszczególne części wnętrza niż na jedną dużą lampę. Spróbujmy też nie przytłoczyć niewielkiego metrażu zbyt dużymi meblami. Zastanówmy się, co możemy przechowywać poza łazienką i ograniczmy przestrzeń zajmowaną przez meble i szafki. Warto też wykorzystać rozwiązania multifunkcjonalne jak szafki z lustrem czy zabudowa pralki z pojemnikiem na pranie. Jak urządzić małą łazienkę, by uniknąć uczucia przytłoczenia? Dobrze kierować się w stronie minimalistycznych aranżacji, unikając ozdób i angażujących wzorów. Warto postawić na jasną stylistykę, ograniczoną do 2-3 barw, która dodatkowo rozświetli niewielkie wnętrze. Mała łazienka z wanną: czy to możliwe? Mała łazienka z prysznicem jest domyślnym wyborem przy niewielkim metrażu. A czy jest szansa, aby wstawić do niej wannę? Powstają projekty małej łazienki, w których z powodzeniem udaje się pogodzić potrzebę posiadania wanny z niewielką dostępną powierzchnią. Na rynku dostępne są nawet modele o długości 100 cm, ale w wielu przypadkach udaje się pomieścić wanny długie na 140 cm i szerokie na około 65-75 cm. W aranżacjach małych łazienek dobrze sprawdzają się zarówno modele wolnostojące, jak i te do zabudowy. Wanny prostokątne KOŁO świetnie wyglądają z piękną obudową z mozaiki, płytek ceramicznych lub z ozdobnego kamienia, dodatkowo podświetlone listwami ledowymi. Tworzą nie tylko wygodne miejsce do relaksujących kąpieli w domowym zaciszu, ale także optycznie powiększają wnętrze. Podobny efekt uzyskamy umieszczając na ścianie nad wanną dużą taflę lustra. W niewielkim metrażu dobrze sprawdzają się też wanny asymetryczne i narożne, które optymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń, stając się jednocześnie ważnymi elementami optycznej aranżacji wnętrza. A co zrobić w sytuacji, kiedy wśród domowników są zarówno sympatycy szybkich odświeżających natrysków, jak i miłośnicy długich relaksujących kąpieli? Wtedy dobrym rozwiązaniem jest opcja typu 2w1, czyli wanna z parawanem nawannowym. Ta sama przestrzeń może pełnić jednocześnie funkcję prysznica i wygodnej wanny. materiały partnera Mała łazienka w bloku - jak ją urządzić? Źródło: materiały partnera Mała łazienka z prysznicem: na to warto zwrócić uwagę Domyślnym wyborem do niewielkich pomieszczeń są kabiny prysznicowe o wymiarach 80 x 80 cm lub 90 x 90 cm. Alternatywą dla tradycyjnej zasuwanej kabiny są minimalistyczne przegrody typu walk-in lub pojedyncze przezroczyste ścianki uzupełnione o drzwi prysznicowe. To ostatnio bardzo modne i jednocześnie ergonomiczne rozwiązanie, które znosi optyczną barierę między kabiną a wnętrzem łazienki. Kabiny prysznicowe KOŁO można zamówić gotowe lub stworzyć na potrzeby własnego wnętrza ze ścianek i drzwi prysznicowych w różnych wymiarach. Wybierając prysznic do małej łazienki, warto się zastanowić także nad kwestią brodzika – co wybrać: głęboki, niski, a może tylko odpływ liniowy w odpowiednio wyprofilowanej posadzce? I tu decydujące znaczenie mają zwykle kwestie praktyczne. Głęboki brodzik może być substytutem mini wanny, bardzo wygodnym przy kąpieli najmłodszych domowników lub do zrobienia prania ręcznego. Z kolei kabiny z niskim brodzikiem to doskonały wybór by zyskać optyczną głębię. To też komfortowe rozwiązanie dla osób mających ograniczone możliwości ruchowe (np. dla seniorów). Znika problem wchodzenia i wychodzenia przez wysoką krawędź brodzika. Aranżacje małej łazienki: inspiracje Projekty małej łazienki często oparte są na jasnej palecie kolorystycznej. Biele, beże i szarości są świetną bazą do wyrazistych dodatków i kontrastowych elementów wyposażenia. Jednym z najgorętszych trendów ostatnich sezonów są biało-czarne aranżacje małych łazienek. Kwadratowe płytki ułożone w szachownicę oraz białe ściany z czarnymi dodatkami nadają wnętrzu wyrazu, jednocześnie go nie przytłaczając. W niewielkim metrażu unikajmy wzorów i drobnych form geometrycznych. Wprowadzają poczucie chaosu na niewielkiej przestrzeni, wizualnie ją pomniejszając. Stawiajmy raczej na jednolite płytki bez wzorów, duże kafelki lub jednolite okładziny. Im mniej połączeń, tym większa wyda się przestrzeń. Kolejnym trikiem wnętrzarskim mającym na celu optycznie powiększenie małego wnętrza jest wyłożenie ścian i podłogi lakierowanymi płytkami i wyposażenie w meble z połyskiem. Szklista powierzchnia odbija światło, co dodatkowo rozświetla wnętrze. W aranżacjach małej łazienki kluczową rolę pełni dobre oświetlenie, najlepiej punktowe, dobrze doświetlające każdy fragment wnętrza. Umiejętnie ukryte podświetlenie w ściankach działowych, w podwieszanym suficie, pod obudową wanny czy pod blatem wizualnie mogą wydłużyć wnętrze lub sprawić, że wyda się wyższe. Praktyka pokazuje, że wyposażając łazienkę warto wybierać produkty z linii przeznaczonych dla małych wnętrz. Narożna wanna lub umywalka, szafka z lustrem czy wanno-prysznic to rozwiązania wielofunkcyjne, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Przechowywanie w małej łazience W projektach małych łazienek każdy fragment przestrzeni jest cenny. Jak zatem wstawić do niej meble, które dadzą odpowiednio dużo przestrzeni do przechowywania wszystkich potrzebnych przedmiotów, a jednocześnie nie przytłoczą małego wnętrza? Stawiajmy na meble wiszące, które mimo swoich gabarytów wizualnie nie angażują przestrzeni i dają uczucie lekkości. Szafka do łazienki wisząca nad umywalką, wc lub nad wanną wykorzystuje przestrzeń zwykle niezagospodarowaną, a bardzo pojemną. By stworzyć wrażenie uporządkowania i ładu, warto jak najwięcej przedmiotów i sprzętów ukryć w zabudowie. Pralkę, kosz na brudną bieliznę czy schowki na środki czystości można ukryć za prostymi frontami oraz wykorzystać wnęki w układzie pomieszczenia. Dodatkowo w ten sposób powstają dodatkowe półki, np. blat nad zabudowaną pralką to doskonałe miejsce na przybory łazienkowe oraz koszyki z niezbędnymi drobiazgami. Wykorzystujmy każdą dostępną przestrzeń. Wąskie słupki wiszące lub stojące pomogą zagospodarować trudny do aranżacji kąt pomieszczenia. Do małych łazienek zaleca się montaż umywalek nablatowych, które zostawiają dużo miejsca pod powierzchnią blatu dla szafek z wygodnymi szufladami. Powstaje w ten sposób pojemna przestrzeń do przechowywania kosmetyków i przyborów toaletowych w najbardziej poręcznym miejscu. 