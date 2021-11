Manicure zwykły czy hybrydowy - jaki zabieg wybrać?

Wśród najpopularniejszych obecnie zabiegów, wybieranych często jako prezent pod choinkę dla mamy czy siostry, są manicure hybrydowy i żelowy. Tego typu zabieg jest o wiele trwalszy niż klasyczny manicure ze zwykłym lakierem. Hybryda i żel utrzymuje się na paznokciach do trzech tygodni. Lakier hybrydowy utwardzany jest w lampie UV lub LED. Nakłada się go na naturalne paznokcie. Z kolei manicure żelowy polega na nadbudowaniu i przedłużeniu naturalnej płytki paznokcia. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które na co dzień mają krótkie paznokcie i chcą zaszaleć ze stylizacją. Do utwardzenia żelu i koloru również używa się lamp UV lub LED.