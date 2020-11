Manifest marki Secret - #KsiążkaNieOkładka. Karolina Bojar w roli głównej

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

z postrzeganiem kobiet wyłącznie przez pryzmat atrakcyjności fizycznej. Twarzą kampanii jest Karolina Bojar, sędzia piłkarska i ambitna studentka prawa, której historia jest idealnym przykładem na to, że niezależnie od osiągnięć powszechne jest wartościowanie poprzez atrybuty fizyczne.

Podziel się Secret (Materiały prasowe) Kobiety każdego dnia udowadniają, że są silne, zaangażowane, inteligentne i potrafią sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Mimo tego, wielokrotnie ich ocena koncentruje się na atutach fizycznych: zgrabnej sylwetce, długich nogach, pięknych oczach, a nie reprezentowanych wartościach, umiejętnościach, czy osiągnięciach. Skala tego zjawiska jest tak duża, że odczuwać możemy niemalże społeczne przyzwolenie na ich instrumentalne traktowanie. Bez potu, bez granic Materiały prasowe (Materiały prasowe) Secret, wiodąca marka antyperspirantów, słynie ze wspierania kobiet w drodze do sukcesu. Przez użytkowniczki ze Stanów Zjednoczonych została okrzyknięta numerem 1 w dziedzinie wzmacniania pozycji kobiet w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym (female empowerment). Jej misją jest walka ze spłycaniem atutów kobiet, jedynie do atrakcyjności fizycznej, a przez to budowanie w nich poczucia pewności siebie, wiary we własne możliwości, umacnianie wartości i promowanie ich osiągnięć. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Polską ambasadorką marki Secret, a jednocześnie twarzą kampanii #KsiążkaNieOkładka została Karolina Bojar, sędzia piłkarska oraz zdolna studentka prawa. Wybór Karoliny Bojar nie był kwestią przypadku. Jej historia pokazuje, że stereotypowe postrzeganie kobiet wciąż jest w Polsce na porządku dziennym, choć nie powinno tak być. Karolina, z powodzeniem zarządza zawodnikami podczas meczów piłki nożnej, często mierząc się z presją futbolistów i emocjami kibiców. Doskonale radzi sobie nie tylko na boisku, z godną podziwu wytrwałością i determinacją realizuje postawione sobie cele. Choć Karolina Bojar w pełni zasługuje na słowa uznania, to często nie są one związane z jej zawodowymi dokonaniami. Polska arbiter, postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat swojej urody i zgrabnego ciała. O podwójnych standardach świadczy „plebiscyt” brytyjskiej gazety The Sun, w którym redakcja uznała ją za najseksowniejszą sędzię piłkarską – niestety męska edycja konkursu nie została rozstrzygnięta. Secret siły kobiet Materiały prasowe (Materiały prasowe) Marka Secret nie pozostaje obojętna na tę sytuacje i zainicjowała kampanię #KsiążkaNieOkładka, która ma za zadanie wzmocnić głos kobiet. Akcja, oprócz walki z ocenianiem kobiet na podstawie atrakcyjności fizycznej, ma na celu promowanie ich sukcesów, wspieranie w drodze na szczyt i ugruntowywanie w nich przekonania o ogromnych pokładach wewnętrznej siły. Materiały prasowe (Materiały prasowe) „Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Karolina Bojar stanęła na czele nowej kampanii marki Secret. Jej niezwykła siła, determinacja w dążeniu do celu i skuteczność są bardzo bliskie wartościom marki i powinny stanowić inspirację dla wszystkich kobiet, aby podejmowały wyzwanie, jakim jest mierzenie się z powierzchownymi ocenami i walka o bycie ocenianą przez pryzmat swoich osiągnieć, a nie tylko aparycji” – mówi Justyna Ignasiak-Kretowicz, Dyrektor ds. Komunikacji Beauty Care, Procter & Gamble Polska. Sprzymierzeńcy sukcesu Materiały prasowe (Materiały prasowe) Marka Secret towarzyszy kobietom na całym świecie w budowaniu ich wewnętrznej siły od ponad siedemdziesięciu lat, nieustannie zdobywając kolejne pokolenia wiernych konsumentek. Skuteczny antyperspirant daje pewność, która pozwala uwolnić pełen potencjał i indywidualny charakter. Pocenie się to naturalny proces, jednak może powodować uczucie wstydu i negatywnie wpływać na wiarę we własne możliwości. Secret, rozwiązując ten problem, sprawia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kampania Secret z udziałem Karoliny Bojar promuje najnowszą gamę antyperspirantów, które przeciwdziałają nadmiernej potliwości i neutralizują nieprzyjemne zapachy nawet do 48 godzin. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Każda kobieta ma inny styl i tempo życia, również inaczej się poci, dlatego naturalne jest, że każda z nas wybiera inną formę antyperspirantu, by każdego dnia czuć się maksymalnie komfortowo. Gama produktów Secret składa sięz 3 niezawodnych formuł (antyperspirant w kremie, antyperspirant w sztyfcie oraz dezodorant w sprayu), dostępnychw 3 wariantach zapachowych: Linia Secret Delicate – przez cały dzień pomaga utrzymać świeżość, a subtelny zapach wzmacnia pewność siebie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Linia Secret Rosewater – roztacza delikatny, ale dominujący zapach kobiecości popularnie znany jako woda różana. Kwiatowy zapach jest subtelny, ale utrzymuje się cały dzień zapewniając uczucie świeżości.

Linia Secret Natural Unscented – doskonale sprawdzi się dla kobiet, które cenią bezzapachową formułę i skuteczną ochronę. Cała gama antyperspirantów Secret jest już dostępna w sprzedaży. Sugerowane ceny detaliczne to: 12,99 zł za każdy antyperspirant w kremie o pojemności 40 ml

12,99 zł za każdy antyperspirant w sztyfcie o pojemności 40 ml

Marka Secret jest również dumnym posiadaczem certyfikatu PETA Cruelty Free, przyznawanego markom, które nie testują swoich produktów na zwierzętach.