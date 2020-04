Marcin Dorociński jest rozczarowany wyglądem ulic. Prosi tylko o jedną rzecz

Wchodząc do sklepu, każdy z nas dostaje jednorazowe plastikowe rękawiczki. Po opuszczeniu pomieszczenia wiele osób pozbywa się ich, zapominając o zagrożeniach, jakie czyhają na planetę. Dorociński opublikował zdjęcie przedstawiające ulice w Hiszpanii i opisał sytuację w Polsce.

"Ulice naszych miast zaczynają tonąć w jednorazowych maseczkach i rękawiczkach. To zdjęcie z Hiszpanii, ale w Polsce jest nie lepiej – obserwuję to idąc na spacer z psem. Epidemia nie zwalnia nas z obowiązku dbania o planetę, z elementarnej kultury i troski o dobro wspólne. Nie zaśmiecajmy chodników, skwerów, parków tymi odpadami – tylko wyrzucajmy je do miejsc, ku temu przeznaczonych" – poprosił obserwatorów.