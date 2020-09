Marcin "Różal" Różalski ostro o Margot. "No to niech mi wyjdzie pod koła, to go rozjadę"

– To, że on się czuje psychicznie nawet k....a kaloryferem, krawężnikiem, nie wiem, hipopotamem, to już jest jego widzimisię. I jeżeli ma z tym problemy, to powinien się leczyć. A jak problemów nie ma, to niech sobie z tym żyje – mówi.

Marcin Różalski nie przebierał w słowach

– Jeżeli jest temu przeciwny, że on powstał, że przez taki schemat rodziny, jaki jest, on żyje, k… no to niech mi wyjdzie pod koła, to go rozjadę, niech pierd… w ścianę, tylko niech zobaczy, czy nikogo za ścianą nie ma, żeby osób postronnych nie skrzywdził, albo najnormalniej w świecie niech zgasi sobie światło w inny dostępny sposób. A sposobów jest bardzo dużo. Po co się męczyć – stwierdził.