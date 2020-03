WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Maria i jej mąż Dawid mieszkali w Norwegii. Przez koronawirusa wyprowadzili się w 48 godzin Maria Janiec i Dawid Domański są młodym małżeństwem, które swoje życie związało z Norwegią. Gdy pojawiło się zagrożenie epidemią koronawirusa, Norwegowie byli spokojni. Zdaniem Marii może za bardzo. Polka i jej mąż musieli wtedy podjąć najtrudniejszą decyzję: zostać czy wrócić do domu. Maria i Dawid po 5 latach w Norwegii zdecydowali się wrócić do Polski z obawy przed koronawirusem (Archiwum prywatne, Fot: Maria Janiec) Jak podaje strona Life in Norway, na dzień 18 marca w Norwegii było prawie 1,6 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 85 osób przebywało w szpitalach, stwierdzono śmierć 19. Zakażonych może być o wiele więcej, ponieważ ci poddani kwarantannie domowej nie są regularnie badani, chyba że pojawiają się u nich poważne objawy choroby COVID-19. Norwegia obecnie skupia się na osobach potrzebujących pilnej opieki medycznej. Gwałtowny wzrost zachorowań w zeszłym tygodniu skłonił władze kraju do podjęcia drastycznych działań. Za złamanie kwarantanny domowej grozi w tej chwili 20 tys. koron grzywny (ponad 8 tys. zł) lub 15 dni za kratkami. Norwegia, podobnie jak Polska i inne kraje, zawiesiła zajęcia w szkołach i na uniwersytetach na dwa tygodnie. Do 26 marca większość barów i restauracji również ma być zamknięta. Działalność gastronomiczna może być prowadzona, tylko jeśli właściciele lokali zapewnią bezpieczeństwo swoim klientom. Każdy, kto przekroczy granice Norwegii, będzie zmuszony poddać się 14-dniowej kwarantannie domowej. Maria i Dawid jeszcze w miniony piątek byli w wynajmowanym mieszkaniu. Z obawy przed opieszałością norweskich władz musieli zastanowić się, co jest dla nich najważniejsze. Karolina Błaszkiewicz, WP Kobieta: Jak długo mieszkaliście w Norwegii?

Maria Janiec: Około 5 lat. Dawid pracował tam w firmie rodzinnej, a ja wyjechałam za nim. Brzmi to dosyć romantycznie, ale tak było. Poznaliśmy się i chcieliśmy razem mieszkać. Powrót do Polski zaczęliśmy planować na ten rok. Myśleliśmy, żeby zrobić to latem lub na jesieni. Nie śpieszyło nam się z tą decyzją, bo wiedzieliśmy, że taki jest plan, tylko musimy się dobrze do tego przygotować. Zobacz także: Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film Aż gruchnęła wiadomość o koronawirusie?

Śledziliśmy sytuację od stycznia. Pamiętam, że wtedy moja mama kupiła nam maseczki chirurgiczne. Głównie ze względu na mnie, bo jako instruktorka jogi często podróżowałam samolotem. Mama chciała, żebym zabezpieczała się chociaż na lotnisku. Epidemia w Azji była wtedy dość zaawansowana. Kiedy wirus pojawił się w Europie, wielu Skandynawów było w podróży – do Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie i również do Włoch. Zaczęły pojawiać się takie pojedyncze informacje, że ktoś wrócił i nagle okazało się, że jest chory. Mówiono o całych rodzinach, dzieciach. Co wtedy zrobiły władze?

Norwegia jest dość flegmatyczna w podejmowaniu niektórych decyzji… Mieszkańcy czują się bezpiecznie i nie reagują od razu. Tamtejsze ministerstwo zdrowia używało argumentu, że mają dobry dostęp do medycyny i wystarczającą liczbę szpitali, więc na pewno sobie poradzą. Tylko że nikt specjalnie nie pilnował ludzi objętych kwarantanną. Kwarantanna też była raczej w cudzysłowie – Norwegowie normalnie chodzili do pracy, na siłownię itd. Nikt się nie stosował do zaleceń. A i w mediach właściwie nic o tym nie mówiono. W polskich – wręcz przeciwnie, dlatego zaczęliśmy śledzić doniesienia stamtąd. Ale wy byliście w Norwegii.

I w pewnym momencie przypadków zarażeń przybywało, te cyfry zaczęły rosnąć. Okazało się, że w jednym z największych i najważniejszych szpitali w Oslo zakażony był lekarz, który nie wiedział, że ma koronawirusa i zarażał pacjentów. Wiemy, że wirus może być przenoszony również przez dzieci, tymczasem szkoły i przedszkola wciąż działały. Dosłownie na kilka dni przed naszym wyjazdem podjęto decyzję o ich zamknięciu. Do tego momentu codzienne życie toczyło się jednak całkiem normalnie. Rozumiem, że ty też jeszcze chwilę wcześniej pracowałaś.

Tak. Prowadziłam zajęcia jogi, w małych grupach lub indywidualnie. Ale większość osób musiała przyjeżdżać na nie komunikacją miejską, jedna dziewczyna była w ciąży. Dość wcześnie podjęłam decyzję, że muszę zrezygnować ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich. I o ile Polki, z którymi miałam zajęcia, powiedziały, że robię dobrze i też się martwią, to Norwegowie pytali: "Ale dlaczego?". Nie rozumieli, jak duże jest zagrożenie. Żyli w takiej bańce – "to się dzieje gdzieś na świecie, ale nas to nie dotyczy". Mój mąż Dawid, który pracuje w firmie wykończeniowo-budowlanej, mógł jeszcze coś robić przez jakiś czas, dopóki sklepy z wyposażeniem nie zaczęły być powoli zamykane. To była więc kwestia czasu, kiedy zostałby bez pracy. Sytuacja nie wyglądałaby dobrze, ponieważ koszty życia w Skandynawii są bardzo wysokie. Państwo norweskie by wam nie pomogło?

Mnie nie przysługiwałoby żadne świadczenie, a mojemu mężowi – prawdopodobnie – tylko ok. 40 proc. wypłaty. Bylibyśmy więc zdani tylko na siebie. I to był główny powód waszej decyzji o wyprowadzce?

Na początku nie docierało do nas, że moglibyśmy zrobić to tak szybko. Spisaliśmy sobie wszystkie za i przeciw. Najważniejszym punktem "za" było to, że będziemy czuli się bezpieczniej w Polsce niż w Norwegii, a po drugie – nie chcieliśmy też utknąć bez pracy, z mieszkaniem, za które trzeba byłoby płacić. Bardzo zależało nam również, żeby być z naszą rodziną. Podjęliśmy decyzję w piątek, w niedzielę już wyjechaliśmy. Czyli w dwie doby musieliście spakować 5 lat życia.

Meble w większości rozdaliśmy naszym znajomym. Musieliśmy zdecydować, co ze sobą wziąć, a czego nie brać. To było trudne – bo zapracowaliśmy na to… Dzisiaj się śmiałam, że mój mąż pomylił walizki na kwarantannę. Bo pakowaliśmy się w ogromnym stresie. To był dla nas szok. Wiedzieliśmy, że Norwegia nie jest w Unii i ma swoje zasady. Wcześniej planowałam sobie więcej pracy w Polsce, w Szwecji i Czechach. Kiedy okazało się, że zawieszają loty międzynarodowe do czerwca, wiedziałam już, że nie będę mogła wyjechać do pracy. I to był dla nas jasny sygnał – baliśmy się, że jeśli nie wyjedziemy teraz, to nie wiadomo, kiedy będziemy mogli to zrobić. Później rząd polski zaproponował "Lot do Domu", ale pomyśleliśmy sobie, że wolimy jechać autem. Dlaczego?

Żeby zapakować nasze prywatne rzeczy. Nikt nie mógł przewidzieć, czy jeśli zostawimy je w mieszkaniu, to uda nam się po nie prędko wrócić. Mogłoby się to nie wydarzyć w ciągu trzech miesięcy. Norwegowie, od których wynajmowaliśmy mieszkanie, byli bardzo wyrozumiali. Powiedzieli nam wprost: "Maria, Dawid, to jest bardzo dobra decyzja. Zróbcie tak, żebyście w tym czasie byli z waszymi rodzinami, bo to jest najważniejsze". Jaki mieliście plan podróży?

Jedyną możliwością było jechanie przez granicę szwedzko-norweską (Dania zamknęła granice wcześniej – red.). Planowano zamknąć ją w poniedziałek o 8 rano. Wyjechaliśmy więc w niedzielę w nocy, by mieć pewność, że uda się nam przejechać. Udało się. Już po dotarciu do Karlskrony trafiliśmy na prom. Był zapełniony, w większości przez Polaków. Wszyscy nosili maseczki i rękawiczki. Ludzie nie ustawiali się w kolejkach, każdy był bardzo ostrożny. Wszyscy schowali się w kabinach. Granicę przekraczaliśmy z kartami pasażera. Co się tam działo, jak was sprawdzano?

Była 7:30 rano we wtorek. Samochody ustawiły się w kolejce – między nimi chodziła kobieta, która poleciła wyłączyć ogrzewanie i otworzyć okna. Następnie sprawdzano nam temperaturę, dokumenty i zbierano karty medyczne. Na końcu dostaliśmy kartki z wytycznymi dotyczącymi kwarantanny. Wiedzieliśmy, że będą nas sprawdzać. A my, po 40-godzinnej podróży, dotarliśmy do pustego mieszkania mojej cioci w Garwolinie. Jak wygląda wasze życie?

Policja dzwoni i prosi, by pojawić się w oknie. To, co jest piękne, to fakt, że pytają, czy wszystko mamy i czy mogą nam jakoś pomóc. Rodzina dostarcza nam jedzenie, zostawiając je pod drzwiami. Widzimy się tylko przez balkon. To trudne, bo po powrocie ma się ochotę przytulić bliskich. Ale widzę, że im ulżyło. W takich momentach dobrze jest być w pobliżu rodziny. Obawialiśmy się o nich. Przez całą podróż nie mieliśmy kontaktu z ani jedną osobą. Ani jedną. Więc nawet gdybyśmy zachorowali, to nie ma możliwości, żebyśmy kogokolwiek zarazili. Cały czas nosiliśmy rękawiczki i maseczki, mieliśmy też płyny do dezynfekcji. Śledzisz to, co dzieje się w Norwegii?

Tak i bardzo martwię się o naszych przyjaciół. Wielu z nich nadal musi pracować, bo ich zawody nie są objęte kwarantanną. Przykre, że w Norwegii szykują się na skutki epidemii. Uważam, że zachowanie rządu w Polsce jest znacznie mądrzejsze, wszyscy staramy się zapobiegać rozprzestrzenianiu wirusa. Każdemu powinno zależeć. Czuję tu powagę i to mnie bardzo cieszy. Mimo że nasze życie mocno przyśpieszyło, wiem, że jestem bezpieczna.