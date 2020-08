Martyna Wojciechowska i Leszek Czarnecki mieli romans. Dlaczego się rozstali?

Ona miała 27 lat, on prawie 40. W latach 2002-2006 Martyna Wojciechowska i Leszek Czarnecki byli w związku, choć z pozoru mogłoby wydawać się, że do siebie nie pasują. Dziś wiadomo, jak wyglądała ich relacja i dlaczego się rozstali.

Według ówczesnych doniesień prasowych Martyna Wojciechowska została przedstawiona Czarneckiemu na jednym z bankietów i od razu go oczarowała. Mówiło się, że połączyło ją z biznesmenem zamiłowanie do podróży pełnych adrenaliny. Spekulowano nawet, że Wojciechowska i Czarnecki polecą w kosmos. Podobno na początku lat 2000 Leszek Czarnecki miał zainwestować swoją fortunę - aż 20 mln dolarów - w załogowe loty w przestrzeń kosmiczną.

Ona zaś miała uczyć się latać na rosyjskich MIG-ach. Według serwisu pomponik.pl sam biznesmen podsycał plotki. "Co tam rajd (Paryż-Dakar - przy. red.) Podróż w kosmos to jest dopiero coś! Najpierw polecę ja, potem Martyna!" - miał powiedzieć na jednym ze spotkań Czarnecki.

Jak wiadomo, Wojciechowska i Czarnecki w kosmos nie polecieli, ale do zaręczyn doszło. Ślub się jednak nie odbył. Para rozstała się w 2006 roku. "Byłam przez wiele lat w związku z silnym mężczyzną. Tyle że gdy podczas treningu biegłam szybciej od partnera, on odczuwał dyskomfort. Wydawało mi się to kompletnie absurdalne, że muszę biec wolniej, aby nie doprowadzić do sprzeczki" – mówiła "Vivie" dziennikarka tuż po rozstaniu.