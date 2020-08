Marzena Rogalska w spodniach na lato. Model culottes podbija serca polek

W sezonie letnim, kiedy wysokie temperatury nie dają nam wytchnienia, ubrania, które są przewiewne, będą naszym zbawieniem. A jeśli jeszcze wpisują się w najgorętsze trendy, to mamy strzał w dziesiątkę.

Spodnie culottes spełniają oba te warunki. Rozszerzone nogawki zapewniają nam komfort i wygodę, a do tego są elementem, który "robi" nam całą stylizację. Można je nosić zarówno do wyciętych topów jak i marynarki na bardziej eleganckie wyjścia, albo do luźnej koszulki w wersji codziennej.