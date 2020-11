WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 3 materac do sypialnimateracmaterac termoelastyczny 55 min. temu Artykuł sponsorowany Materac termoelastyczny – kto powinien spać na takim materacu? Znalezienie odpowiedniego materaca dostosowanego do potrzeb użytkownika bywa niezwykle trudnym zadaniem, głównie ze względu na liczbę czynników, jakie należy uwzględnić podczas doboru. Osoby nie związane z tym tematem na co dzień mogą mieć wtedy duże problemy ze znalezieniem właściwego dla siebie modelu, zwłaszcza że sporo część użytkowników szuka konstrukcji uniwersalnej, która zapewni kręgosłupowi podparcie niezależnie od warunków. W takich sytuacjach dobrym wyborem może okazać się materac termoelastyczny, który nie tylko reaguje na wagę czy kształt ciała człowieka, ale uwzględnia również jego temperaturę, dzięki czemu powierzchnia może lepiej dostosować się do potrzeb użytkownika. Sprawdź, jak wygodne mogą być materace termoelastyczne i kto powinien z nich na co dzień korzystać? Podziel się Materac termoelastyczny (materiały partnera) Czym jest materac termoelastyczny? Konstrukcja ta pod wieloma względami nie różni się od innych materacy piankowych dostępnych na rynku, z tym że zastosowany materiał ma właściwości termoregulujące. Oznacza to, że taka konstrukcja może w łatwy sposób dostosować się do ciała użytkownika, jeszcze lepiej podpierając jego kręgosłup, co znacząco wpłynie na poprawę komfort snu, a także wszelkich aspektów zdrowotnych z tym związanych. Odpowiednio dostosowany materac pozwala pozbyć się porannych bólów pleców czy karku oraz zapobiegać innym podobnym schorzeniom związanym z kręgosłupem. Dzięki temu dana osoba będzie wypoczęta i gotowa na kolejny dzień pełen wyzwań. Tym, z czego wytwarza się materace termoelastyczne, jest nowoczesna pianka poliuretanowa, której skład, a co za tym idzie właściwości, różnią się w zależności od formuły, jaką stosuje dany producent. W przypadku materacy termoelastycznych marki Hilding Anders wykorzystuje się piankę Visco, zwaną także Memory. Materiał ten został wynaleziony w latach 60. ubiegłego wieku na potrzeby misji kosmicznych NASA , ale od dłuższego czasu wykorzystywany jest komercyjnie, właśnie do produkcji materacy. Dzięki swoim właściwościom pianka dostosowuje się do temperatury ciała użytkownika, co sprawia, że sen będzie niezwykle spokojny, a kręgosłup podpierany na całej swojej długości. Jakie wyróżniamy rodzaje materacy termoelastycznych? Choć grupa materacy termoelastycznych jest dość wąska, to wśród omawianych konstrukcji znaleźć można różne odmiany cechujące się różnymi właściwościami. klasyczny materac termoelastyczny – podstawowy model wykonany z jednej warstwy pianki z właściwościami termoregulacyjnymi. Wspomniana wcześniej pianka Visco cechuje się również tym, że zapamiętuje kształt ciała użytkownika. Dzięki temu powierzchnia będzie dopasowana do potrzeb danej osoby, jednak należy pamiętać, że do pełnego wpasowania się w kształt sylwetki użytkownika potrzeba czasu (do dwóch tygodni) materac termoelastyczny dwuwarstwowy – jaka sama nazwa wskazuje, ten rodzaj konstrukcji ma wypełnienie w postaci dwóch warstw. Jedna z nich wykonywany jest z pianki termoelastycznej, a drugą z kolei wytwarza się z materiału wysokoelastycznego, tak jak w materacu Hilding Rumba. Dzięki temu powierzchnia lepiej dostosowuje się do ciała użytkownika, zwiększając komfort nocnego wypoczynku. materac termoelastyczny hybrydowy – modele te również składają się z więcej niż jednej warstwy, ale oprócz pianki termo- i wysokoelastycznej zastosowano w nich sprężyny kieszeniowe Multipocket (np. w Hilding Makarena). Taki materac termoelastyczny to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających dobrego podparcia kręgosłupa i stabilności podczas snu. materiały partnera (materiały partnera) Materac termoelastyczny – komu jest polecany i na co zwrócić uwagę podczas doboru? Ten rodzaj materacy piankowych doskonale podpiera kręgosłup i szybko dostosowuje się do potrzeb użytkownika, dlatego konstrukcje termoelastyczne idealnie pasować będą w sypialniach osób, które oczekują zauważalnej poprawy jakości snu. Ze względu na zastosowane dodatki (np. wspomniana wcześniej wkładka sprężynowa) materac termoelastyczny doskonale wpasuje się również w wyposażenie sypialni pary. Nowoczesne sprężyny kieszeniowe reagują punktowe na zadane obciążenie, co oznacza, że uginają się tylko w miejscu przyłożenia siły. Zapobiega to przenoszeniu się drgań na drugą stronę materaca, dzięki czemu obie osoby mogą cieszyć się niczym niezakłóconym snem. Podczas kupna materaca termoelastycznego online nie można sprawdzić wszystkich aspektów związanych z cechami użytkowymi. Stąd dobrze jest wybierać produkty od sprawdzonych producentów jak Hilding Anders, którzy potwierdzają jakość swoich wyrobów certyfikatami i oznaczeniami. Wspomniany skandynawski producent jest autorem wielu rozwiązań dla dużych sieci sklepów i dystrybutorów (Ikea, Agata Meble, BRW), ale współpracuje również z mniejszymi markami jak SleepMed.