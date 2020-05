Mattia Maestri, pierwszy Włoch zakażony koronawirusem. "Obudziłem się po 20 dniach w Pawii"

"Pacjent nr 1"

Z rozmowy dowiadujemy się, że 17 lutego mężczyzna pojechał na pogotowie z powodu bardzo wysokiej temperatury. Lekarze zdiagnozowali u niego zapalenie płuc. Miał brać antybiotyk i wrócić do domu. Następnego dnia wrócił do szpitala, ponieważ gorączko wzrosła. "Wtedy lekarze zobaczyli, że całe moje płuca są zajęte. To była kwestia kilku godzin: najpierw czułem się dobrze, byłem zdrowy, a zaraz potem znalazłem się o krok od śmierci" - powiedział Maestri.