Mechaniczne i chemiczne możesz odesłać do lamusa

Wiesz czym się różni depilacja od epilacji? Depilacja to mechaniczne albo chemiczne sposoby na pozbycie się niechcianego owłosienia. To wszystkie te warczące urządzenia z wirującymi dyskami, pęsetami, maszynki do golenia albo różnorodne chemikalia, którymi traktujemy włoski na nogach. Mało przyjemne w użyciu, a co ważniejsze – skuteczne tylko na krótko. A do tego technologiczne muzeum. Epilacja zaś to trwała redukcja owłosienia wykorzystująca najbardziej innowacyjne technologie, m.in. IPL (Intense Pulse Light).

Jak działa ta technologia wyjaśnimy na przykładzie nowoczesnego depilatora Philips Lumea 9000 IPL BRI958/00. Urządzenie to emituje delikatne impulsy świetlne, absorbowane przez melatoninę we włosach, osłabiające cebulki i stymulujące mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy wypadają, a ich odrost jest na długo zahamowany. Technologia IPL jest bardzo skuteczna, jeśli odpowiednio dostosuje się natężenie impulsu świetlnego do odcienia skóry i koloru włosów użytkownika. Jeśli będzie zbyt słaby, nie osiągnie się założonego efektu, za mocny – może być nieprzyjemny dla skóry. Na szczęście w nowoczesnych urządzeniach zastosowane są inteligentne rozwiązania, które zrobią to za nas. Philips Lumea 9000 IPL BRI958/00 z technologią SenseIQ ma 5 ustawień energii światła i ułatwia wybór odpowiedniego poprzez czujnik SmartSkin. Potrafi on wykryć odcień skóry i wskazać, jaki poziom intensywności zabiegu należy wybrać.

– Stale rozszerzamy naszą ofertę i wprowadzamy do niej najnowocześniejsze produkty, które są wygodne i pozwalają na komfortowe przeprowadzenie w domu zabiegów znanych do niedawna tylko z salonów kosmetycznych. Dbamy również o to, aby były to urządzenia spełniające najwyższe standardy i posiadające odpowiednie certyfikaty – mówi Jakub Koss, Szef Działu Handlowego, RTV EURO AGD. – Firma Philips przy opracowaniu Lumea 9000 IPL BRI958/00 współpracowała z dermatologami i ekspertami w dziedzinie skóry, aby wprowadzone rozwiązania były najwygodniejsze i najbezpieczniejsze.

Niby jedno urządzenie, ale cztery

Nikt nie chciałby inwestować w kilka urządzeń do depilacji, aby z jednego korzystać do usuwania włosków z twarzy, a z innego np. do nóg. Jedno sprytne urządzenie powinno być dostosowane do depilacji różnych partii ciała. W przypadku Philips Lumea 9000 IPL BRI958/00 rozwiązano to w ten sposób, że z urządzeniem otrzymuje się cztery inteligentne nasadki do ciała, pach, twarzy i bikini. Wystarczy je założyć, a depilator sam rozpozna, z którą z nich ma do czynienia i automatycznie dostosuje program, dobierając np. intensywność impulsów światła.

Dlaczego to takie ważne? Wyobraźmy sobie, że chcemy usunąć włoski z twarzy. To nie tylko delikatne miejsce, ale też takie, na którym trudno ukryć zaczerwienienia po źle zrobionej depilacji. Żeby tego uniknąć, konstruktorzy Philipsa stworzyli supernowoczesną nasadkę wyposażoną w podwójny filtr zapewniający skórze bezpieczeństwo. Okienko, przez które emitowane jest światło ma tylko 2 cm kwadratowe, co pozwala niezwykle precyzyjnie używać tego depilatora dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Reszta twarzy pozostaje bezpieczna. Nasadka do ciała ma z kolei szerokie okienko o powierzchni 4,1 cm kwadratowego, a do tego zakrzywioną konstrukcję lepiej dostosowaną do ciała. Umożliwia ona wykonanie zabiegu obu łydek w zaledwie 8,5 minuty.

Podpowie i przypomni

Technologia IPL daje najlepsze efekty, jeśli stosuje się ją regularnie. Po wykonaniu 3 zabiegów urządzeniem Philips Lumea 9000 IPL BRI958/00 możemy się spodziewać aż do 92% mniej włosków. 12 regularnych zabiegów pozwala cieszyć się gładką skórą nawet do 6 miesięcy. To ogromny postęp w porównaniu z mechanicznymi depilatorami, których działanie przestawało być widoczne już po kilku tygodniach. Philips Lumea 9000 IPL BRI958/00 nie tylko zagwarantuje gładką skórę – posiadacz tego urządzenia może zainstalować na swoim smartfonie aplikację Philips Lumea IPL, która zaproponuje spersonalizowany program depilacji różnych partii ciała, przypomni o terminie kolejnego zabiegu i podpowie, jak mieć gładką skórę na dłużej. I już nigdy nie wrócisz do wirujących dysków, pęsetek, ostrzy do golenia czy chemicznych mazi. Bo po co, skoro najnowsze technologie dają ci okazję na lepsze życie.

Odmłodzi skórę i usunie trądzik

Impulsy światła emitowane przez urządzenia oparte na technologii IPL można wykorzystać na kilka innych sposobów poza depilacją. Nowoczesny produkt B-SHINE PRO marki Beautifly spełnia aż 4 funkcje i wyposażony jest w oddzielne lampy do każdej z nich. Mogą one np. pobudzić komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, co przyśpiesza regenerację skóry. Poprawia się jej ukrwienie i dotlenienie, wzrasta wówczas liczba włókien kolagenowych, a dodatkowo rozjaśniają się przebarwienia i wzrasta poziom nawilżenia skóry. Kolejna lampa jest opracowana, aby niszczyć szybko namnażające się bakterie odpowiedzialne za zamiany trądzikowe. Kupując Beautifly B-SHINE PRO, można mieć jedno urządzenie, spełniające kilka różnych funkcji w zależności od potrzeb.

– Odkąd wprowadziliśmy markę Beautifly do naszej oferty, niezmiennie cieszy się zainteresowaniem klientów. Nowoczesne urządzenia pielęgnacyjne, które oferuje, są nie tylko wyposażone w zaawansowane technologie, ale również eleganckie – podsumowuje Jakub Koss, Szef Działu Handlowego, RTV EURO AGD. – Dzięki nim domowa pielęgnacja jest zdecydowanie łatwiejsza i wygodniejsza.

Philips Lumea 9000 IPL BRI958/00 to nowość na rynku dostępna w sieci sklepów RTV EURO AGD oraz na euro.com.pl