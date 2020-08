Meghan Markle wciąż walczy z Associated Newspapers. Dziś odniosła pierwszy sukces

Meghan Markle kilka miesięcy temu pozwała Associated News. Mowa o dwóch tekstach "Mail on Sunday" i trzech "Mail Online", w których opublikowano treść jej listu do ojca Thomasa Markle. Teraz odniosła pierwszy sukces w sprawie.

Meghan Markle walczy w sądzie (ONS.pl)