Meghan złożyła pozew w imieniu Archiego. Królowa obawia się konsekwencji

Informacja zaskoczyła królową Elżbietę, która uważa, że rodzina królewska powinna dbać o dobre relacje z mediami i nie wszczynać niepotrzebnych konfliktów. Co więcej, królowa obawia się, że to dopiero początek działań Meghan Markle, która dąży do tego, aby całkowicie odciąć syna od Pałacu. Zdaniem "New Idea" Elżbieta II boi się, że może mieć utrudniony kontakt z prawnukiem.