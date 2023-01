Miała szansę na wielką karierę. Podobieństwo do Niny Andrycz stało się jej przekleństwem

- Była bardzo nieszczęśliwa, ale i… szczęśliwa, bo nagle znalazła sobie wyjście z tej swojej niezałatwionej sprawy. Znalazła wyjście w kosmos i to jej nagle otworzyło szeroki świat. Kiedy przychodziłam do niej i mówiłam: "Danka, co ci jeszcze ugotować? Nie masz kartofli?", to ona odpowiadała: "To nieważne. Zaangażowali mnie do filmu kosmicznego "Strategiat". Ja tam gram główną rolę. Ty rozumiesz, co to jest? - mówiła o stanie Urbanowicz w ostatnich latach życia jej bratowa, Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz.