Michał Zaczyński komentuje styl Agaty Dudy. "Jak dla urzędniczki"

Michał Zaczyński ocenia stroje Agaty Dudy

Dociekliwi internauci szybko zaczęli szukać go w sieci i okazało się, że taka osoba nie istnieje. Cała sytuacja oburzyła nie tylko internautów, ale przede wszystkim osoby ze świata mody. Mężczyzna w materiale TVP uznał, że Agata Duda podobnie jak Melania Trump, wyróżnia się oryginalnym stylem na arenie międzynarodowej.

Tymczasem Michał Zaczyński, dziennikarz zajmujący się branżą modową, mówi wprost coś zupełnie innego. "Jej styl nawet koło mody nie leży. Stroje są nieciekawe. To tylko eleganckie kostiumy, garsonki jak dla urzędniczki" - czytamy na łamach dziennika "Fakt".

Ekspert twierdzi, że Melania Trump ma zupełnie inne podejście do mody niż Agata Duda, dlatego porównywanie ich jest pomyłką. "Są kompletnie inne. Melania swoimi kreacjami robi show. Czy jest to zawsze stosowne i potrzebne, to oddzielna kwestia, ale przynajmniej nie jest nudna" - podkreślił.