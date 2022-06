Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Co Polacy wiedzą o wodzie?

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, obchodzony corocznie 7 czerwca przypomina o tym, jak ważna jest jakość i bezpieczeństwo tego, co spożywamy – w tym właśnie wody. Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem: Safer food, better health. Woda jest nieodłącznym elementem życia człowieka – wykorzystujemy ją do gotowania, mycia, celów sanitarnych, ale przede wszystkim ją pijemy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW RESEARCH w marcu br., to właśnie woda butelkowana jest wskazywana przez Polaków jako najbezpieczniejsze i najbardziej jakościowe źródło nawodnienia.