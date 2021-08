WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Informacja prasowa 30-07-2021 10:44 Informacja prasowa Międzynarodowy Dzień Sernika – odkryj sekrety twarogowego specjału Krakowski, wiedeński, nowojorski, japoński – sernik to prawdziwy światowiec! Nic dziwnego, że w wielu krajach można znaleźć różnorodne wersje tego deseru. Zajadali się nim już olimpijczycy w starożytnej Grecji, a receptury z biegiem czasu ewoluowały i dziś wielu z nas nie wyobraża sobie świątecznego czasu bez ciasta, którego podstawą jest biały ser. Niech 30 lipca, czyli Międzynarodowy Dzień Sernika, będzie pretekstem do poznania kilku ciekawostek na temat tego specjału. Share Międzynarodowy Dzień Sernika Źródło: materiały partnera Imponująca kariera sernika Sernik znany był już w czasach antycznych, choć nie przypominał wówczas ciasta, które dziś kojarzy się z prawdziwie domową kuchnią. Serwowano go zwycięzcom igrzysk olimpijskich. Oto nagroda godna prawdziwych mistrzów – biały ser to doskonałe źródło białka, które po wytężonym wysiłku fizycznym jest niezbędne dla regeneracji organizmu – przede wszystkim tkanki mięśniowej. W starożytnym Rzymie biały ser był bazą specjału zwanego „libium", pojawiającego się na stołach podczas obrzędów religijnych. Właśnie z Rzymu pochodzi jeden z najstarszych przepisów na sernik, który zakładał pieczenie płaskiego placka na rozgrzanym kamieniu. W jego skład wchodził nie tylko ser, ale też pszenny chleb i jajko. Z biegiem lat i rosnących wpływów Rzymu w całej Europie, sława sernika zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. W niemalże każdym regionie zaczęły pojawiać się kolejne receptury. Skąd wziął się w Polsce? Miłośnicy sernika mogą być wdzięczni Janowi III Sobieskiemu, który twarogowy rarytas przywiózł ze słynnej bitwy pod Wiedniem. Sernik wiedeński – ta nazwa dla nikogo nie powinna już stanowić zagadki. Sernik idealny, czyli jaki? Z kakaowym spodem albo bez spodu, z polewą albo cukrem pudrem – sernik można podawać na wiele różnych sposobów. Emocje wzbudza także kwestia rodzynek – dodawać czy też nie? Zwolennicy każdej z tych opcji toczą ze sobą zacięte dyskusje. Chociaż dodatki do sernika mogą być różne, to jednak najistotniejszą kwestią są podstawowe składniki, które gwarantują, że nasze ciasto zawsze się uda. Najlepszy sernik powstanie z tłustego twarogu, trzykrotnie zmielonego. Jeśli jednak nie chcemy poświęcać czasu na tę czynność, warto sięgnąć po najwyższej jakości twaróg mielony. Należy zwrócić uwagę, żeby nie miał on zbyt „wodnistej" konsystencji i cechował się prostym składem. Taki Twaróg Sernikowy ma w swojej ofercie Piątnica. To produkt łączący idealnie dobrane proporcje serka śmietankowego i twarogu, które zapewniają odpowiednią zawartość tłuszczu, dzięki czemu sernik nie wymaga już dodatku masła. Twaróg Sernikowy mielony OSM Piątnica jest całkowicie naturalny, nie zawiera konserwantów, barwników ani aromatów. Jeśli zależy nam na uzyskaniu wyjątkowo kremowego sernika, warto do twarogu dodać Ser Mascarpone z Piątnicy. Charakteryzuje się on gładką, aksamitną konsystencją i naturalnie słodkim, śmietankowym smakiem. Stanowi doskonałe połączenie najlepszych cech sera, masła i śmietany. Dzięki niemu nasz sernik nabierze wyjątkowego smaku! Sernikowe wariacje Wiedzieliście, że na całym świecie wyróżnić można ponad 1000 odmian tego twarogowego deseru? Na polskich stołach króluje zazwyczaj sernik wiedeński. Dużą popularnością cieszy się także sernik nowojorski, do przygotowania którego również świetnie sprawdzi się Twaróg Sernikowy mielony OSM Piątnica. Lekkim jak chmurka sernikiem japońskim interesuje się coraz więcej cukierników-amatorów. Warto także zwrócić uwagę na wersje włoskie – serniki z dodatkiem ricotty i mascarpone stają się niezwykle delikatne i aksamitne. materiały partnera Międzynarodowy Dzień Sernika Źródło: materiały partnera Wygląda na to, że nie ma lepszego sposobu na celebrację Międzynarodowego Dnia Sernika niż wkroczenie do kuchni i przygotowanie twarogowego przysmaku. Poznajcie sprawdzony przepis na najlepszy sernik – puszysty i pyszny! Składniki:Twaróg Sernikowy mielony OSM Piątnica 1 kg

jajka 6 sztuk

cukier puder 1 szklanka

cukier waniliowy 1 opakowanie

masło 150 g

mąka ziemniaczana 2 łyżki

brzoskwinie z puszki 5 połówek Wykonanie: Żółtka jaj, cukier i cukier waniliowy dokładnie utrzeć mikserem na puszystą masę. Stopniowo dodawać masło i także dokładnie utrzeć. Całość uzupełnić twarogiem i mąką ziemniaczaną. Wszystko dokładnie wymieszać mikserem Dodać pianę z ubitych białek i pokrojone w kostkę brzoskwinie. Masę wymieszać łyżką.Wyłożyć na blaszkę wysmarowaną tłuszczem i posypaną bułką tartą. Piec w rozgrzanym do 170 st. C piekarniku przez ok. 1 godzinę i 10 minut. Gotowy sernik można polać polewą czekoladową lub posypać cukrem pudrem. Smacznego! O firmie OSM PIĄTNICA: OSM Piątnica to polska spółdzielnia mleczarska należąca do ponad 2 tys. rolników, których gospodarstwa położone są na zielonych, czystych ekologicznie terenach Mazowsza, Podlasia i Kurpi. Priorytetem Spółdzielni jest dbałość o najwyższą jakość i naturalność produktów. Bogate tradycje mleczarskie regionu, szacunek do natury i otwartość na innowacje pozwoliły firmie stać się jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się mleczarni w kraju i na świecie. Najlepszym tego dowodem są liczne nagrody, świadczące o dużym zaufaniu konsumentów oraz uznaniu ekspertów. To m.in. przyznane tytuły Superbrands 2018, Superbrands 2019 oraz wyróżnienie w raporcie „1000 Companies to Inspire Europe" opublikowanym w 2018 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie. Oferta Spółdzielni obejmuje szeroki asortyment produktów mleczarskich. OSM Piątnica pozycję jednego z liderów rynku zyskała m.in dzięki wprowadzeniu w 1992 roku do sprzedaży Serka Wiejskiego. Piątnica oferuje także takie kategorie jak: śmietany, serki do smarowania (marki Twój Smak, Twój Smak Puszysty i Milandia), twarożki, ser mascarpone, świeże twarogi w klinku, masło oraz kefir. Uzupełnieniem oferty jest segment produktów deserowych i funkcjonalnych – to m.in. jogurty naturalne, jogurty typu greckiego, jogurty typu islandzkiego - Skyr i Skyr pitny oraz Koktajle z białkiem serwatkowym. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy to pierwszy w Polsce producent, który wprowadził na rynek Mleko Wiejskie świeże w innowacyjnej butelce z uchwytem oraz Bez laktozy – pełen witamin i wartości odżywczych świeży bezlaktozowy produkt mleczny. Spółdzielnia dynamicznie rozwija także linię produktów BIO – dostępne są w niej: Twaróg Półtłusty, Śmietana 18%, Serek Wiejski i Jogurt Naturalny. Wszystkie powstają z mleka ekologicznego, pochodzącego z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, prowadzących tradycyjną pastwiskową hodowlę krów. Spółdzielnia jako pierwsza w Polsce wdrożyła kompleksowy program poprawy jakości surowca. Stosowane przez Piątnicę normy są dwukrotnie wyższe niż wymagania unijne. W 2016 r. wszyscy dostawcy mleka rozpoczęli żywienie krów paszami bez składników modyfikowanych genetycznie (GMO). Za wysokiej jakości surowiec Spółdzielnia już od 20 lat płaci rolnikom najwyższą cenę w Polsce. W 2019 r. OSM Piątnica dodatkowo wprowadziła najwyższą klasę skupowanego mleka - premium, która znacznie przewyższa wymagania unijne. OSM Piątnica corocznie zwiększa nakłady na inwestycje - obecnie są one najwyższe w stosunku do obrotów w całej branży. Informacja prasowa