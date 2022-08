Mikrobiom, czyli skóra pod lupą

Te wszystkie wymagania spełnia seria Microbiome od marki Alkmie. Są to kosmetyki opracowane przez ekspertów, zawierające naturalne i skuteczne składniki. Znaczącą rolę w produktach z linii Microbiome odgrywa zawartość prebiotyków i probiotyków. Pierwsze z nich to substancje pobudzające wzrost korzystnej mikroflory, tzw. pożywienie dla mikrobiomu. Natomiast probiotyki to żywe kultury bakterii naturalnie występuje na skórze. Łącząc te składniki, dajemy naszym mikroorganizmom pożywienie i wsparcie do działania.