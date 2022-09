Mikrozłuszczanie i złuszczanie – co oznacza i dlaczego warto złuszczać naskórek?

Kremy złuszczające do twarzy – komu są polecane?

Kremy złuszczające do twarzy to produkty o działaniu podobnym do peelingów. Polecane są osobom z cerą wrażliwą i delikatną, skłonną do podrażnień i obfitującą w aktywne wypryski. W takim przypadku stosowanie peelingów, zwłaszcza mechanicznych, może dodatkowo spowodować powstanie niewielkich ran i bolesnych zaczerwienień. Dlatego idealnym kosmetykiem złuszczającym będzie w tym przypadku delikatny krem.