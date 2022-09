Milion klientów Klarny w Polsce

Milion użytkowników w rok

Elastyczne usługi finansowe Klarny pojawiły się w Polsce w drugiej połowie 2021 roku wraz z wprowadzeniem nowej metody płatności "Zapłać za 30 dni" w sklepach stacjonarnych i online H&M. Rozwiązanie umożliwia kupującym zapłatę za zakupy w dogodnym dla nich momencie, w ciągu 30 dni od zakupu, bez dodatkowych kosztów, przenosząc doświadczenie ze sklepu stacjonarnego do e-commerce. gwarantując oszczędność czasu i pieniędzy oraz dając pełną kontrolę nad procesem płatności. W ciągu 12 miesięcy Klarna konsekwentnie poszerzała sieć sklepów partnerskich, wprowadziła do oferty nowe usługi oraz rozwijała produkty, co przyczyniło się do wzrostu popularności szwedzkiej firmy zarówno wśród konsumentów jak i e-sklepów. :