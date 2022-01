Miłość do siebie jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek

Samoakceptacja to nie egoizm – to bycie świadomym człowiekiem, który w pełni siebie akceptuje i zaraża miłością również innych. Z myślą o filozofii self-love powstała kolekcja Loving Yourself is the Greatest Revolution. W nowej linii kapsułowej pojawiły się ubrania i dodatki łączące czerń z głębokimi odcieniami kobaltu, butelkowej zieleni i fioletu. Kolekcja to przede wszystkim zdecydowane kroje, fantazyjne printy i przyciągające uwagę detale.