Minimalizm w odważnym, eleganckim wydaniu - nowa kampania marki Elixa

Do najmodniejszych dodatków w tym sezonie należą łańcuchy - spektakularne, o ekspresyjnych splotach. W kampanii taka biżuteria występuje pod postacią naszyjników, bransoletek i kolczyków. Uwagę zwracają wzory w formie łańcucha łączonego z perłami lub szylkretowymi elementami z masy żywicznej, co daje zaskakujący, kontrastowy efekt. Modne jest w tym sezonie komponowanie zróżnicowanych stylistycznie naszyjników o różnych długościach lub noszenie gotowych kaskadowych wzorów z kolekcji Elixa. Biżuterię można dowolnie łączyć, polegając na własnym instynkcie i wyczuciu trendów lub zakładać komplety dopasowanych wzorów. Do takich zestawów dobieramy awangardowe pierścionki zainspirowane geometrycznymi formami, które nie umkną niczyjej uwadze. Ważnym elementem kompozycji dodatków są zegarki marki Elixa z takich kolekcji, jak choćby Finesse czy Beauty, których kolorystyka i design doskonale korespondują z biżuteryjnymi projektami. Z tak dopasowanymi dodatkami każda kobieta będzie prezentowała się szykownie, ale w nowoczesnym, wymykającym się banalnym skojarzeniom wydaniu.