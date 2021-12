Miodowa Kompozycja – prezent idealny na czas, w którym zdrowie liczy się podwójnie.

Często nazywane Eliksirem Życia, jest stosowane jako ekskluzywny pokarm. Młode pszczoły otrzymują go jedynie przez kilka pierwszych dni życia, natomiast królowa matka, która jest nim karmiona od narodzin do śmierci, ma zapewnioną długowieczność - żyje ona aż 40 razy dłużej niż pszczoły niekarmione mleczkiem! To prawdziwa dawka witalności, aminokwasów, mikro- i makroelementów oraz witamin.