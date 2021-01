Miss Polski 2020: Jak wspomina rok panowania Magdalena Kasiborska - Miss Polski 2019?

- Wszyscy niespodziewanie stanęliśmy u progu 2021 roku. Jaki był dla mnie rok mijający? Był wyjątkowy pod każdym względem, co nie znaczy, że mienił się̨ tylko jasnymi barwami... Tak, jak miłym zaskoczeniem było dla mnie zdobycie tytułu Miss Polski, tak pandemia pokrzyżowała większość moich zawodowych planów i pomysłów na realizację wszystkich zamierzeń. Na pewno przekonałam się̨, że niesprzyjający spotkaniom z ludźmi czas, może wpłynąć na jeszcze większą chęć i mobilizację do niesienia pomocy tym, którzy naprawdę̨ jej potrzebują. Poza akcjami organizowanymi przez instytucje zwracające się do mnie o wsparcie z racji dzierżenia tytułu najpiękniejszej Polki, postanowiłam sama zainicjować cykl projektów wspierających osoby i rodziny, dla których zmaganie się̨ z trudami życia codziennego jest ogromnym wyzwaniem. Ukoronowaniem moich wysiłków była ostatnia akcja „MISSja Święta”, dzięki której (do tej pory) pomoc otrzymało ponad 100 rodzin, a dobroć ludzi chcących dzielić się̨ z innymi sprawiła, że misja wciąż̇ trwa! Nie sposób wymienić wszystkich, którzy poświecili swój czas dla realizacji moich pomysłów. Z serca dziękuję̨ im wszystkim –