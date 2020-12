MISSjaŚWIĘTA

Dzięki zbiórce produktów żywności o długim terminie ważności, artykułów chemicznych, papierniczych, środków czystości oraz zabawek przynajmniej część rodzin, potrzebujących pomocy i wsparcia w okresie Świąt Bożego Narodzenia będzie mogła chociaż na chwilę zapomnieć o trudach dnia codziennego oraz sytuacji w jakiej przyszło im żyć. Dzięki zbiórce, którą z pomocą kilku szkół, przedszkoli czy tez siedziby telewizji TvZabrze,na terenie Śląska udało mi się zorganizować, zebrałam ponad 10.000 najróżniejszych produktów. Wszystkie odpowiednio przygotowane oraz zapakowane paczki powędrowały do tych, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia.Na chwilę obecną wspomogliśmy m.in.Dom Dziecka w Bninie i ponad 100 rodzin na terenie Śląska.

Dodatkowo do akcji chętnie i licznie włączyły się regiony Miss Polski na czele z Laureatkami edycji konkursu 2020. Ogromnie dziękujemy każdemu Dyrektorowi regionalnemu, który na swoim terenie wsparł mój projekt, tym samym niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Nie od dziś wiadomo, że całego świata nie da się uratować ale można uratować świat jednej osoby. Taki był mój cel, który udało się osiągnąć. Część paczek trafiła już do nowych właścicieli, pozostałe będą przekazywane jeszcze jutro. Korzystając z okazji raz jeszcze dziękuję każdej osobie o wielkim sercu, która dołożyła swoją cegiełkę do mojej zbiórki i życzę wesołych i przede wszystkim zdrowych świąt.