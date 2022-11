Moc witamin – jakich witamin w składach kosmetyków szukać jesienią?

Drogocenna witamina C

Do najbardziej cenionych właściwości witaminy C, które są kluczowe podczas pielęgnacji skóry jesienią, są rozświetlanie i rozjaśnianie. Kwas askorbinowy to substancja, która doskonale radzi sobie z redukcją przebarwień. Serum witamina C to zdecydowanie kosmetyk, którego warto używać podczas pielęgnacji cery jesienią, aby przywrócić jej równomierny koloryt. Trzeba dodać, że produkt ten wpływa też na młody wygląd, ponieważ hamuje rozkład enzymów, które są odpowiedzialne za produkcję kolagenu. Najlepsze serum z witaminą C powinno zawierać naturalny skład. Można zdecydować się na czystą postać witaminy o różnym stężeniu bądź sięgać po kosmetyki, które posiadają ją w składzie.