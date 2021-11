Mocny trend na sezon jesienno-zimowy, czyli botki na platformie

Botki na platformie synonimem wygody

Wygodne botki na platformie to doskonała propozycja dla każdej kobiety, która nie lubi lub nie chce nosić innych - wyższych i cieńszych - obcasów. Platforma jest bardzo wygodną alternatywą dla szpilki czy słupka. Noszenie tego modelu to po prostu synonim komfortu. Grubszy spód, liczący z reguły do kilku centymetrów, dyskretnie modeluje sylwetkę i optycznie wydłuża nogi. Platforma to ukłon w stronę lat 70. i 90., które triumfalnie powróciły do mody ostatnimi czasy. Niemal każda trendsetterka czy łowczyni modnych rozwiązań ma w swojej szafie minimum jedną taką parę. Poza botkami, model ten występuje też w innych fasonach: kozaków, sandałów, japonek, traperów, mokasynów, półbutów i innych.