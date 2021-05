Moda idąca z duchem czasu

Podwójny jubileusz 30-lecia na polskim rynku oraz 50-lecia powstania marki jest dowodem na to, że marka nieustannie się rozwija. Stawia czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą kolejne dziesięciolecia. Deni Cler to opowieść o miłości do elegancji, jakości oraz piękna. Pasja, z jaką projektanci tworzą kolejne kolekcje daje pewność, że dom mody będzie wciąż się rozwijał, przez kolejne dziesięciolecia.