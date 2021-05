Moda na równowagę w Twojej szafie

Ekologiczny materiał, czyli jaki?

Na początku warto zastanowić się, czy ubranie, które chcesz kupić, nie tylko jest przyjazne dla ciebie (bo np. pasuje do twojego stylu i jest wygodne), ale i dla środowiska. Co to oznacza? W tym kontekście często wskazuje się m.in. na materiały organiczne. Przykładowo we wspomnianych kolekcjach Eco Aware znajdziesz m.in. rzeczy z organicznej bawełny pozyskiwanej z nasion niemodyfikowanych genetycznie zgodnie z naturalnym cyklem życia lub z lnu produkowanego w trosce o środowisko naturalne, wpływając korzystnie na żyzność gleby. Polska firma odzieżowa LPP dba też o to, by systematycznie poszerzać wachlarz materiałów przyjaznych środowisku, których używa. Obecnie wykorzystuje m.in. TENCELTM czy ECOVERO TM, czyli tkaniny na bazie naturalnego i odnawialnego surowca, jakim jest celuloza drzewna. Dzięki zastosowanej przez dostawcę technologii produkcji włókien w obiegu zamkniętym znacząco zmniejsza się zużycie wody i środków chemicznych w tym procesie. Zastanawiasz się, co dokładnie można zrobić z ekologicznych materiałów?