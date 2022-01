Moda prosto ze stoku! MODIVO prezentuje zimową sesję w duchu Après-ski

Nie każdy jest królem stoków, ale to nie znaczy, że styl Après-ski jest poza jego zasięgiem. W dosłownym tłumaczeniu Après-ski oznacza "poza stokiem" i w ostatnich latach stał się lifestyle’em, celebrowanym przez gwiazdy, amatorów zimowych sportów, ale nie tylko! Nazwa ta odnosi się do spędzania wolnego czasu po zimowych szaleństwach na nartach czy snowboardzie. Fani sportu na śniegu kierują się wtedy do okolicznych restauracji i barów zlokalizowanych w bajkowych i malowniczych górskich miejscowościach. Cechą charakterystyczną dla Après-ski jest połączenie sportowej wygody, imprezowego szyku i skandynawskiej prostoty.