Modelka pokazała, jak influencerzy przerabiają zdjęcia. "Wpędzają nas w ogromne kompleksy"

Zwyciężczyni "Top Model" krytykuje influencerów za przerabianie zdjęć

"Kilka kliknięć. Słuchajcie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, co z twarzą potrafią zrobić aplikacje. Wrzucam to jako ostrzeżenie. Po lewej ja bez żadnych filtrów, po prawej coś, co powstało w jednej z apek po dosłownie kilku kliknięciach. Dla mnie to jest przerażające i uważam, że każdy powinien mieć świadomość, po jakie sztuczki sięgają dziś ludzie żądni internetowej sławy" - napisała na pod postem na Instargamie wzburzona sytuacją modelka.