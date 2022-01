Modne botki na sezon 2022. 4 modele, które znajdziesz w polskich sieciówkach

Botki na masywnej podeszwie

Za oknem śniegu, ale już teraz możemy potwierdzić, że te buty zostaną z nami aż do końca wiosny! Combat boots (z angielskiego "buty bojowe") to masywne, najczęściej czarne i wiązane botki na płaskiej podeszwie. Na pierwszy rzut oka przypominają glany, które były popularne w latach 90. Różnica polega na tym, że ten model jest o wiele delikatniejszy. Niektóre modele ozdobione są grubym łańcuchem w stylu Bottega Veneta. Z czym je nosić? Wyglądają świetnie zarówno w towarzystwie długiego płaszcza, wojskowej kurtki, jak i zwiewnej sukienki. My polecamy model DeeZee, który doskonale wygląda w duecie z czarną torebką z efektownymi łańcuchami.