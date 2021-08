Modne i wygodne sandały? Teraz kupisz je w promocji!

Sandały na platformie

Jeśli chcemy dodać sobie kilka centymetrów wzrostu, nie musimy od razu sięgać po szpilki. Wystarczą sandały, np. te karmelowe od Clary Barson za ok. 50 zł. Sandały na platformie to prawdziwy top wśród letnich propozycji. Są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co wpływa na komfort noszenia. Dodatkowo zostały wyposażone w możliwość regulacji paska na zapiętku, aby jeszcze bardziej zwiększyć wygodę użytkowania. Karmelowy odcień będzie pięknie współgrał z waniliowymi dodatkami albo skórzanymi szortami w podobnym kolorze co buty. Do tego obowiązkowo biała bluzka wpuszczana do środka i mini-torebka. Możemy też postawić na ubrania biszkoptowe lub delikatnie oliwkowe. Wykorzystujmy każdą okazję, by stworzyć wakacyjny look. W końcu lato tak szybko ucieka!