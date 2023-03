Modne portfele, które posłużą na lata

Mając jeden porządny portfel możemy go odpowiednio zestawić z każdą torebką, zarówno listonoszką, jak i shopperką. Świetnym rozwiązaniem są dodatkowe przegródki na monety i inne drobiazgi. Pamiętajmy jednak, by dopasować wymiary portfela do tej torebki, którą nosimy najczęściej. Jeśli wybieramy się na randkę lub do teatru, prawdopodobnie portfel nie zmieści się do kopertówki. Warto zatem rozważyć zakup mniejszego modelu na banknoty, karty kredytowe, prawo jazdy i dowód osobisty.