Modny komfort w kolekcji kapsułowej Home Hub Sprandi

Jak je nosić? W domu do dzianinowych dresów, body albo satynowej bielizny. Idealnie skomponują się także z ubraniami marki Sprandi. Na co dzień sneakersy sprawdzą się do modnych w tym sezonie sukienek blisko ciała, a klapki do normcore’owych zestawów dżinsów typu bootcut i białych t-shirtów albo w duchu Y2K z szerokimi spodniami i shacketami. Klapki spakujemy też do wakacyjnej walizki, by towarzyszyły kostiumom kąpielowym Sprandi.