MojaPielęgnacjaMojeSerum – odkryj serum dopasowane do potrzeb Twojej skóry od La Roche-Posay

Utrata blasku? Szara i matowa skóra? Wybierz serum Pure Vitamin C10

Nierówny koloryt skóry, utrata blasku, drobne zmarszczki? Na każdy z tych problemów rozwiązaniem może być witamina C, która jest wiodącym składnikiem serum Pure Vitamin C10. W produkcie zastosowano czystą witaminę C (kwas askorbinowy). To jeden z najlepszych antyoksydantów, który w serum znajdziemy w wysokim stężeniu. Kwas askorbinowy pobudzi produkcję kolagenu, co w efekcie spłyci drobne zmarszczki i przywróci skórze blask.