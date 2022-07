"Mona opowiada o tym, o czym wiele kobiet nie mówi, cierpiąc w ciszy."

Bohaterka książki – Mona nie ma szczęścia do miłości… Dlaczego trafia na mężczyzn, którzy ją źle traktują?

Miłość i złe traktowanie to dwie różne sprawy. Niestety jedno nie wyklucza drugiego. Często jest to wynikiem wciąż utrwalanych schematów społecznych dotyczących ról, jakie mają do odegrania kobiety i mężczyźni. To także programy, które są nam wgrywane od najwcześniejszego dzieciństwa, do których próbujemy się nagiąć, ale dorosłe życie brutalnie je weryfikuje. Przez to czujemy się sfrustrowani, a nieuświadomiona i nieprzepracowana frustracja nierzadko zmienia się w agresję. I kolejny schemat, który zbiera żniwo w naszym społeczeństwie, to mit, że "faceci nie chodzą na terapię". Dla mnie jedną z najwyższych wartości jest równość. Szczególnie w dostępie do przywilejów ☺