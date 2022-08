Monika Reszko o najczęstszych błędach popełnianych na urlopie

Podstawą dobrego urlopu, tak jak efektywnej pracy, jest odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie. Tak, jak pomiędzy projektami w pracy robimy przerwę, moment zatrzymania, tak przed urlopem warto "wyhamować". Żaden środek lokomocji nie staje nagle, chyba, że dochodzi do zderzenia. Dlatego, jeśli kończysz pracę późnym wieczorem, dzień przed wylotem, to właśnie sam zderzasz się z własnym zmęczeniem i zanim zaczniesz wypoczywać, pora będzie wracać. Przyjmij, że jest coś takiego, jak "droga hamowania". W przypadku urlopu to po prostu wpisanie go z wyprzedzeniem do kalendarza i realizowanie zadań z uwzględnieniem tego terminu. A tydzień czy dwa przed planowanym wypoczynkiem, zastanowienie się, które rzeczy zdążę zakończyć, które są do przekazania, a które mogą po prostu poczekać.