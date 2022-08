Myślisz o wystroju nowego domu, a co z Twoim ogrodem?

Miejsce do relaksu w Twoim ogrodzie

Ogród to nie tylko rośliny, to również miejsce do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Jeśli chcesz w nim organizować przyjęcia dla znajomych lub zwyczajnie wypić poranną kawę, pomyśl o odpowiednich meblach ogrodowych. Specjalne meble z przeznaczeniem do ogrodu są wykonane z odpornych na czynniki pogodowe materiałów, jednak one też się różnią wytrzymałością. Meble z ratanu, drewna czy metalu to najczęściej spotykane w sklepach propozycje. Ich wybór powinien zależeć od tego, czy meble te będą stały pod zadaszeniem, na tarasie, a może pod drzewem, oraz od tego, czy masz możliwość przechowywania ich w zamkniętym pomieszczeniu podczas złej pogody, np. zimą.