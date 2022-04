Na co zwrócić uwagę przy wyborze torebki?

Skóra groszkowa

To nic innego jak rodzaj skóry naturalnej, która została poddana specjalnym procesom, by zyskać wyjątkowy efekt. I nie chodzi tu o groszkowy deseń modny we wczesnych latach 90, lecz fakturę przypominającą ziarno. Dzięki temu skóra jeszcze bardziej przypomina tę naturalną, zwierzęcą. Co ciekawe, materiał ten nosi nazwę Pebble Grain, co tłumaczymy jako "pebble" (kamyk) i "grain" (ziarno). Torby ze skóry groszkowej to najczęściej nerki lub listonoszki – będą idealne zarówno na spacer, jak i elegancki wieczór, czy też wyjście do teatru. Taki dodatek może być idealnym uzupełnieniem wiosennego outfitu. Tego typu modele często mają regulowany pasek i klapkę zapinaną na magnes. Pomieszczą wszystkie niezbędne drobiazgi, takie jak klucze, pomadka czy też karty płatnicze.