Na jakie 5 rzeczy zwrócić uwagę przy wyborze stanika na duży biust?

Ramiączka. Niektórym może się wydawać, że to ramiączka odpowiadają za dobre podtrzymanie biustu, jednak nie jest to prawdą. To obwód podtrzymuje piersi, a ramiączka jedynie pomagają w ich podtrzymaniu. Dobrze dobrane ramiączka unoszą piersi i wspierają ich zaokrąglenie. Ważne jest, aby ramiączka w staniku dla dużych biustów były odpowiednio szerokie - wąskie będą się wbijać i powodować ucisk.