Moda + 4 sephoraekologiakosmetykizrównoważony rozwój oprac. Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska wczoraj (14:20) Materiał partnera: Sephora Na rzecz odpowiedzialnego piękna: program GOOD FOR rusza w Sephora Coraz więcej firm zobowiązuje się do wspierania bardziej odpowiedzialnego piękna, a także działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Od października na opakowaniach kosmetyków marki Sephora znajdziemy specjalne oznaczenia ekozaangażowanych produktów. Będzie można też zwracać do recyklingu puste opakowania po kosmetykach zakupionych w puntach stacjonarnych sieci. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sephora angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (Materiały prasowe) Oczekiwania klientów, w zakresie składników naturalnego pochodzenia, potrzeby dbałości o zdrowie i ochronę środowiska naturalnego, systematycznie rosną. Niemal dla połowy dorosłych Polaków przy podejmowaniu decyzji o zakupie kosmetyków i produktów kosmetycznych ważne są kwestie związane z ekologią, takie jak opakowania podlegające recyklingowi (45 proc.) i sposób produkcji przyjazny dla środowiska (48 proc.) - wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Sephora Polska*. Sephora wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Makijaż, pielęgnacja, zapachy – w każdej z tych kategorii firma zobowiązuje się zrobić wszystko, co w jej mocy, aby sprostać potrzebom klientów. Odpowiedzialny koncept – dobry dla ciebie i dobry dla planety Wraz z nowym projektem GOOD FOR, Sephora wprowadza na sephora.pl i w swoich perfumeriach 4 zielone etykiety, którymi opatrzone będą produkty spełniające ekologiczne kryteria. Dzięki tym symbolom, Sephora chce informować i nawigować swoich klientów poszukujących produktów "dobrych dla ciebie", "dobrych dla planety" i "dobrych dla wegan". Materiały prasowe (Materiały prasowe) Wśród marek, dostępnych w Sephora, które otrzymały specjalne oznaczenia, klienci znaleźć mogą m.in. produkty Sephora Collection, REN, PAI, Wishful, MyClarins, KVD Vegan Beauty, TARTE, MILK czy Respire. Wśród produktów oznaczonych zielonym znakiem, klienci znajdą również takie propozycje jak: zapach Lancome Idole, Armani My Way, czy CK Everyone Materiały prasowe (Materiały prasowe) Recykling opakowań w perfumeriach Sephora Od października 2020 roku klienci w Polsce mogą zwracać puste opakowania po produktach do pielęgnacji skóry, zapachach i makijażu zakupionych w perfumeriach Sephora. Firma, dzięki międzynarodowej współpracy z centrum recyklingu CEDRE, podda je odzyskowi surowców lub przetworzy na energię. – To dopiero początek naszych działań z obszaru zrównoważonego rozwoju wobec środowiska i bardziej odpowiedzialnego piękna, ale wiemy też, że każdy taki krok ma znaczenie dla naszej planety. Jesteśmy na etapie transformacji, ale nasze zobowiązanie jest bardzo konkretne. Ten obszar działań jest strategiczny dla naszej firmy i marki, dlatego będziemy go mocno rozwijać w kolejnych latach – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektor ds. marketingu Sephora Polska. Współpraca z Aretą Szpurą O tym, jak poprzez swoje działania oraz produkty firma stara się minimalizować wpływ na środowisko naturalne, klienci dowiedzieć się mogą, dzięki digitalowemu katalogowi Good For, który dostępny jest na katalogsephora.pl i na sephora.pl Sephora przygotowała w nim również porady i edukacyjne artykuły we współpracy z aktywistką ekologiczną i autorką książki „Jak uratować świat?” – Aretą Szpurą. W ekatalogu Sephora znajdziemy również przykłady prośrodowiskowych działań innych marek, a wśród nich m.in: Givenchy, Glov, Origins, Phlov. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Odpowiedzialna marka – SEPHORA COLLECTION Sephora Collection to marka wyjątkowo uważna w kwestii jakości rozwijanych produktów. Restrykcyjnie wyselekcjonowane składniki Ponad 12 lat temu Sephora Collection zdecydowała się wyjść ponad obowiązujące międzynarodowe przepisy, wdrażając listę ponad 1400 dodatkowych składników, które marka wykluczyła lub ograniczyła w swoich formułach. Ta lista stała się jedną z najbardziej rygorystycznych w branży. Jest aktualizowana na podstawie zaleceń ekspertów i najnowszych odkryć naukowych. Priorytet dla naturalnych i wegańskich*** składników Do końca 2020 r.większość produktów Sephora Collection i nowe podkłady będą wykonane w ponad 90 proc. z naturalnych składników. Szczególny nacisk marka kładzie na dobór surowców i planuje, by do 2025 r.wszystkie jej produkty były skomponowane bez użycia składników pochodzenia zwierzęcego. Wprowadzona w 2019 r. linia kosmetyków pielęgnacyjnych Good for skin.you.all. została stworzona z min. 90 proc.** składników pochodzenia naturalnego i bez składników odzwierzęcych. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dobrym przykładem zmiany w filozofii marki jest też linia pielęgnacyjna Colorful. Zawiera ona co najmniej 90 proc. naturalnych składników \\\* i korzysta z supermocy ponad 20 różnych owoców i roślin wyselekcjonowanych jako bogate źródło witamin, kwasów tłuszczowych i minerałów. Nie zawiera składników odzwierzęcych. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Sephora Collection przedstawia też nową linię produktów CARE – all-in-one make up + pielęgnacja. Jednym z produktów najbardziej godnych uwagi jest podkład Care Natural Glow + 10hr Hydration Foundation. W 97 proc. stworzony z naturalnych składników, dba o rozświetlenie i nawilżenie. Herbata matcha i składniki aktywne wraz z witaminą C dbają o piękną skórę. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Ekoprojektowanie opakowań Opakowania produktów marki Sephora Collection rozwijane są w duchu zasady tzw. 4R: REDUCE, REUSE, RECYCLE, RETHINK. Marka stale rozwija swoje produkty, szukając sposobów na ich ekorozwój przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa stosowania produktów. Sephora Collection stara się, by wszystkie jej nowe opakowania były lżejsze i zużywały jak najmniej plastiku. Wszelkie tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej zostaną wyeliminowane do 2025 r. Najwyższy priorytet zostanie nadany użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu lub pozyskiwanego z roślin. Dla przykładu, już dziś serum do twarzy butelkowane jest w 100 proc. z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, a opakowania produktów do pielęgnacji ust mają zmniejszoną ilość plastiku i aluminium. Zrezygnowano też z plastikowych osłonek stosowanych w opakowaniach masek w płachcie, aby zmniejszyć ilość plastiku o 20%. Pozwala to zaoszczędzić 32 tony CO2 rocznie! W 2018 r. Sephora Collection wprowadziła kolekcję pomadek Lipstories - pierwsze wolne od magnesów i zaprojektowane w duchu ekoopakowania. Wkrótce potem zmieniono też sposób pakowania podczas transportu linii pędzli – ich plastikowe opakowania, zastąpiono papierowymi. Papier ten pozyskiwany jest z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób, a nadruki na nim wykonane farbami roślinnymi. Podobnie jest z kartonowymi opakowaniami linii Good for skin.you.all marki Sephora Collection, które wykonane są z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Do 2022 roku marka chce rozszerzyć ten wymóg o wszystkie swoje produkty zawierające tekturę, papier i drewno. Zaangażowanie firmy na wszystkich poziomach biznesu Inicjatywy Sephora wykraczają poza samo portfolio produktów. Od kilku miesięcy wszystkie usługi Sephora wdrażają nowe praktyki, aby: Zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych podczas produkcji wyposażenia sklepów, materiałów marketingowych i materiałów szkoleniowych.

Zmniejszyć wpływ na środowisko, głównie poprzez optymalizację łańcucha logistycznego. Kilka dobrych przykładów Meble Sephora Collection są ekologiczne i wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu: 70 proc. metalu pochodzi z recyklingu, a drewno pozyskiwane jest z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Nowy magazyn Sephora Collection jest jednym z przykładów tego, jak marka wdraża bardziej ekologiczny łańcuch logistyczny. Począwszy od budowy i eksploatacji po zużycie energii elektrycznej oraz gospodarkę odpadami, magazyn otrzymał ocenę Excellent za wysoką efektywność środowiskową (certyfikat HQE lub wysoka jakość środowiska). Ponad 90 proc. sklepów Sephora na całym świecie jest wyposażonych w systemy oświetlenia LED, które znacznie zmniejszają zużycie energii. W 2013 r.Sephora zobowiązała się do obniżenia emisji CO2 generowanych przez swoje sklepy o 25 proc. do 2020 roku. Firma przekroczyła ten cel w 2019 r., nadal inwestując w energooszczędne rozwiązania. Sephora szczególny nacisk kładzie na wybór surowców, zwłaszcza wrażliwych składników, wymagając od dostawców certyfikatów trwałej jakości. Sephora współpracuje z wieloma dostawcami i firmami produkcyjnymi. Dlatego w ramach programu odpowiedzialnych zakupów, nawiązała współpracę z firmą Ecovadis w celu przeprowadzenia audytów CSR u swoich partnerów strategicznych. Zewnętrzni, niezależni audytorzy na zlecenie Sephora wykonują również rutynowe kontrole na miejscu we wszystkich zakładach produkcyjnych wrażliwych regionów. Inspekcje te stosują renomowane standardy w zakresie praktyk społecznych i środowiskowych. Wszyscy partnerzy Sephora zobowiązani są do przestrzegają kodeksu postępowania LVMH ( grupy kapitałowej, do której należy Sephora) w zakresie odpowiedzialności społecznej, zwalczania korupcji i praktyk środowiskowych. Więcej informacji na temat programu GOOD FOR, marek uczestniczących w nim oraz działań i projektów Sephora zaangażowanych społecznie i środowiskowo na sephora.pl. Digitalowy katalog GOOD FOR: sephora.pl *Badanie przeprowadzone dla Sephora Polska na panelu Ariadna w dniach od 29 sierpnia do 1 września 2020 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1040 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. **Wyjątkiem jest peel-off blackhead mask (89.7 proc.) ***Bez składników pochodzenia odzwierzęcego