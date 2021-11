Nagrody Romance TV Award przyznane już po raz piąty

Celem organizowanego już od 5 lat przez stację Romance TV konkursu Romance TV Award jest wyróżnienie i docenienie rodzimych hoteli i restauracji, w których pary mogą spędzić wyjątkowe chwile jak rocznice, śluby, weekendy we dwoje czy romantyczne wieczory. Do finału zakwalifikowało się 16 hoteli oraz 18 restauracji. To spośród nich Jury pod przewodnictwem ambasadora stacji Daniela QCZAJ’a wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach.