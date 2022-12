Najlepszą nauką dla dziecka jest… zabawa. To inwestycja w przyszłość malucha

Lumi Board to świetne narzędzie do ćwiczenia kreatywności i koordynacji oko-ręka. W środek tablicy wsuwa się jeden z 30 dostępnych w zestawie przezroczystych arkuszy z obrazkami, które po podświetleniu można odrysować. W zestawie Lumi Board znajduje się 12 kolorowych flamastrów, ale do rysowania można użyć dowolnych akcesoriów – ołówka, kredek, cienkopisów. Postacie do odrysowania mogą tworzyć samodzielne prace, a po połączeniu budować niezwykłe rysunkowe historie. Każdy rysunek można ubarwić dodatkowymi motywami – ostateczny wygląd obrazu zależy od dziecięcej wyobraźni. Szablony oprócz tego, że ułatwiają rysowanie nawet trudnych elementów, pomagają wyćwiczyć dłonie i palce. Dziecko pracując z szablonem, nabiera wprawy w rysowaniu różnych figur i elementów. Tablica jest także bardzo wygodna w użytkowaniu – po rozłożeniu przypomina kreślarskie biurko, pod którym dodatkowo można przechowywać akcesoria – szablony, flamastry, czyste kartki papieru. Takie odrysowywanie to nie tylko świetna zabawa i doskonalenie techniki rysowania, ale i trening przygotowawczy do nauki pisania czy liczenia, usprawnianie motoryki małej i koordynacji oko-ręka.