Najlepsze kalendarze adwentowe z kosmetykami: TOP 2022

Kalendarz adwentowy L'Oreal

Idealny makijaż to dla ciebie lub obdarowywanej osoby klasyka, minimalizm i jakość? Wybierz kalendarz adwentowy Loreal Paris Beauty. Biało-złote pudełko z grubej tektury zawiera 24 małe prezenty owinięte w białe bibułki, a w tym: 20 okienek z kosmetykami do makijażu, 2 z produktami do pielęgnacji włosów i 2 z kosmetykami do twarzy. Nie tylko wiec wykonasz pełen makeup, ale też zadbasz o kondycję skóry oraz piękno włosów. W środku kryją się np.: kultowe pomadki, róże i cienie, maseczki do twarzy, uwielbiany przez miliony tusz do rzęs i produkty do brwi.