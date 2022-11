Najlepsze sposoby na suszenie grzybów

Suszenie grzybów w piekarniku

Jeśli nie chcesz inwestować w specjalną suszarkę, możesz równie dobrze ususzyć grzyby w piekarniku. Należy to jednak robić w odpowiedni sposób. Grzyby warto rozłożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Jeśli nie podłożymy papieru, będą przywierać do blachy i potem trudno będzie doprowadzić ją do właściwego stanu. Grzyby wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 40-50 stopni Celsjusza. Nastawiamy termoobieg, a drzwiczek nie zamykamy całkowicie. Zostawiamy je uchylone, by para wydostawała się na zewnątrz. W trakcie suszenia grzyby co jakiś czas przewracamy, by równomiernie się ususzyły. W zależności od gatunku grzybów oraz modelu piekarnika proces suszenia może trwać od 3 do nawet 7-8 godzin.