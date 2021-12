Najlepsze świąteczne wypieki tylko z Netto

Ciastka kruche i pierniczki

Do przygotowania kruchych ciastek i pierniczków niezbędne będą sprytne silikonowe akcesoria: silikonowa stolnica, którą po użyciu łatwo zwinąć lub złożyć, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca, a także silikonowy wałek do ciasta. Tworzywo, z którego jest wykonany pozwala na perfekcyjne rozwałkowanie ciasta oraz szybkie i łatwe czyszczenie. W ofercie dostępny będzie również zestaw foremek do ciastek Po przygotowaniu ciastek czas na ich dekorowanie. Tu z pomocą przyjdzie dekorator w zestawie z ośmioma wymiennymi końcówkami. Jednym z najpopularniejszych dodatków do świątecznych ciast są orzechy. W ich rozłupywaniu na pewno sprawdzi się dziadek do orzechów.